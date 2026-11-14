Seit fünf Monaten ist die 30-jährige Rahma Tesfa Ahmed beruflich dort angekommen, wo sie immer hinwollte: in einer Küche, in der sie Südtiroler Tradition mit ihren eigenen kulinarischen Wurzeln verbinden kann. Aber nicht nur. Die Arbeit im Glashaus-Bistro der Bozner Gärtnerei Schullian ermöglicht es der alleinerziehenden Mutter von drei Buben auch, Beruf und Familie miteinander zu vereinbaren. Wie wertvoll das ist, weiß Rahma aus eigener Erfahrung. <BR \/><BR \/>Das Porträt von Rahma Tesfa Ahmed lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der „Südtiroler Frau“. <BR \/><BR \/>Weitere Themen im Heft: Wege aus der Gewalt: Interview mit Psychologin Stephanie Benin; die Biografie der russischen Komponistin Natalia Pravosudovi, die lange in Meran lebte und wirkt; die Geschichte der hl. Cäcilia, Schutzpatronin der Musik.