Rami Malek bietet sich Herzogin Kate als Babysitter an

„Ich sagte: “Wenn Sie je einen Tag frei brauchen, generell etwas Auszeit, dann können Sie auf mich zurückgreifen.„“, erzählte der Schauspieler Rami Malek am Dienstag dem Komiker Jimmy Kimmel über eine Begegnung mit Kate bei den britischen Bafta-Awards.Die Herzogin habe ihn daraufhin gefragt, was er meine. „Ich so: “Ich kann Babysitten, Sie und Ihr Mann gehen aus, haben eine gute Zeit.„“ Er sei damals beeindruckt gewesen, wie gut Kate sich offenbar auf das Treffen mit den vielen Schauspielern vorbereitet hatte, sagte Malik.Er habe sich jedoch auch gefragt, ob Kate, die einige Monate zuvor ihr drittes Kind zur Welt gebracht hatte, nicht erschöpft sein müsse.

