Die Möglichkeit, eine bestimmte Kombination aus Buchstaben und Ziffern für das Kennzeichen zu wählen, wurde bereits 2002 mit der Einführung des Punktesystems für Führerscheine geschaffen. Demnach sollte der Halter des Fahrzeugscheins eine bestimmte alphanumerische Kombination beantragen können, sofern die 1992 festgelegte Abfolge von zwei Buchstaben – drei Ziffern – zwei Buchstaben eingehalten wird. Diese Möglichkeit blieb jedoch stets nur auf dem Papier bestehen, da die notwendigen Durchführungsbestimmungen nie erlassen wurden.<h3>\r\nNeue Straßenverkehrsordnung macht personalisierte Kennzeichen konkret<\/h3>Das neue Straßenverkehrsgesetz greift dieses Thema erneut auf und sieht vor, dass das Ministerium für Infrastruktur und Verkehr auf Antrag des Betroffenen Kennzeichen mit einer „individuellen Abfolge und Verwendung personalisierter alphanumerischer Zeichen“ ausstellen kann, und zwar nach den Modalitäten und unter Einhaltung der in der Verordnung festgelegten Voraussetzungen. Im Vergleich zur bisherigen Regelung, die die Wahl an die gesetzlich vorgeschriebene alphanumerische Abfolge von zwei Buchstaben, drei Ziffern und zwei Buchstaben bindet, scheint der neue Text somit größere Freiheit bei der Zusammensetzung zu ermöglichen. Noch ist allerdings nicht bekannt, welche Kombinationen beantragt werden können, wie viele Zeichen ein personalisiertes Kennzeichen enthalten darf und welche Einschränkungen vorgesehen sein werden. In Italien dürfen vier Buchstaben des lateinischen Alphabets nicht für Kennzeichen verwendet werden: I, O, Q und U, Grund ist die Verwechslungsgefahr bzw. die nicht eindeutige Lesbarkeit. Das im Bild gezeigte Wunschkennzeichen ST 123 OL wäre somit nicht erlaubt.<h3>\r\n600 Euro für das personalisierte Kennzeichen<\/h3>In Tabelle 2 der Anlage VI des Dekrets werden die Kosten festgelegt, die ein Fahrzeughalter für das Wunschkennzeichen zu bezahlen hat: 500 Euro für das Paar aus vorderem und hinterem Kennzeichen bei Pkw, zuzüglich eines 20-prozentigen Aufschlags zugunsten des Ministeriums für Infrastruktur und Verkehr. Insgesamt ergibt das 600 Euro.<BR \/><BR \/>Für Motorräder wird der Preis für das hintere Kennzeichen auf 300 Euro festgelegt. Auch hier kommt der 20-prozentige ministerielle Aufschlag von 60 Euro hinzu, womit sich der Gesamtpreis auf 360 Euro beläuft.<h3>\r\nDurch die Hintertür personalisierte Kennzeichen auch für bereits zugelassene Fahrzeuge<\/h3>Die Regelung erwähnt dies zwar nicht ausdrücklich, dennoch wird es möglich sein, auch für bereits zugelassene Fahrzeuge ein personalisiertes Kennzeichen zu erhalten. Dies gilt allerdings nur bei einer erneuten Zulassung infolge von Diebstahl, Verlust oder Beschädigung des bisherigen Kennzeichens.<h3>\r\nAchtung: Kein persönliches Kennzeichen<\/h3>Beim Thema Wunschkennzeichen ist eine Präzisierung besonders wichtig: Ein personalisiertes Kennzeichen ist kein persönliches Kennzeichen. Das Kennzeichen bleibt nämlich nach dem Wortlaut der Regelung untrennbar mit dem Fahrzeug verbunden, an dem es angebracht ist – und ist nicht an den Eigentümer des Fahrzeugs geknüpft. Das gilt auch dann, wenn das Fahrzeug verkauft oder in Zahlung gegeben wird. Für ein neues Fahrzeug kann selbstverständlich ein neues personalisiertes Kennzeichen beantragt werden, dieses muss sich jedoch zwingend vom bisherigen Wunschkennzeichen unterscheiden.<h3>\r\nWann tritt die Neuerung in Kraft?<\/h3>Doch ab wann wird es möglich sein, das Kennzeichen zu personalisieren? Bislang steht lediglich fest, dass das „neue Straßenverkehrsgesetz“ am 30. April 2027 in Kraft treten und frühestens am 1. Jänner 2028 - und spätestens am 1. April 2028 - angewendet werden soll. <BR \/>Trotzdem ist nicht fix, dass personalisierte Kennzeichen in Italien bereits ab 2028 verfügbar sein werden. Verzögert sich die Ausarbeitung der erforderlichen Durchführungsbestimmungen, verzögert sich auch die effektive Umsetzung.