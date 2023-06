Reif für den Urlaub: Diese Ziele sind bei den Südtirolern beliebt

Wer früh bucht, fliegt günstiger

Martin Pichler: „Die Flüge vom Bozner Flughafen aus werden sehr gut angenommen.“ - Foto: © hds

Aktiv im Urlaub

Die Reiselust der Südtiroler ist trotz Teuerung und Energiekrise im vergangenen Jahr groß, dass die Leute sparen müssen, merke man bei der Urlaubsplanung nicht besonders, erklärt Pichler gegenüber STOL.„Die Buchungslage ist mittlerweile fast wieder auf dem Niveau aus der Zeit vor der Pandemie angekommen. Man merkt, dass die Südtiroler gerne Verreisen und sich ihren Urlaub nicht nehmen lassen wollen“. so der Präsident der Reisebüros im hds.Die Urlaubsziele, die die Südtiroler ansteuern, sind so vielfältig, wie das Angebot: „Grundsätzlich fliegen die Südtiroler wieder überall hin, wo man ohne größere Probleme hin kann. Auffallend ist, dass heuer wieder viele Fernreisen gebucht werden: Japan, dass lange aufgrund von Covid-Regelungen nur schwer zu erreichen war, ist ein beliebtes Ziel. Aber auch Amerika, die Karibik, der asiatische Raum oder afrikanische Länder sind beliebte Urlaubsziele“, erklärt Pichler.Preislich ist im Vorteil, wer seinen Urlaub früh gebucht hat – das gilt vor allem für die Flugtickets: „Es gibt bei den Flugpreisen keinen strukturellen Preisanstieg. Wer früh gebucht hat, hat kaum mehr für sein Ticket bezahlt als noch vor der Pandemie. Je stärker die Flüge allerdings gebucht sind, umso mehr heben die Fluggesellschaften die Preise an. Das macht dann einen deutlichen Preisunterschied aus.“ Den Südtirolern sei dieser Umstand bekannt: Wer kann, buche deshalb seinen Urlaub weit im Voraus.Ein Problem hätten in diesem Jahr – wie bereits im Vorjahr – die zahlreichen Streiks an europäischen Flughäfen dargestellt: „Diese Streiks bedeuten für Reisende immer großes Chaos und bringen für den Reisesektor große Probleme mit sich. Besonders ärgerlich sind die häufigen Blitzstreiks, die ohne Ankündigung erfolgen. Besonders in Deutschland gab es letzthin zahlreiche solcher Streiks“, weiß Pichler. Sehr gut angenommen werden laut Pichler die Flüge von Bozen aus.Wenn es darum geht, was im Urlaub auf dem Programm steht, lasse sich feststellen, dass die Südtiroler gerne aktiv sind. „Von der Safari, dem Kluburlaub mit einem breiten Sportangebot oder der Rundreise mit zahlreichen Aktivitäten ist alles dabei. Natürlich gibt es aber auch viele Urlauber, die in Ruhe auf dem Strand entspannen wollen“, betont Pichler abschließend.