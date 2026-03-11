Die hybride, emotionale Musik der Band experimentiert mit Einflüssen, die von Shoegaze, Post-Rock, Indie bis hin zum Midwest Emo reichen. Um 18.00 Uhr steht ein erstes Reinhören ins Album mit Anthony von „Rebel Rebel Records Store“ auf dem Programm. Ab 21.30 Uhr lädt die Band zum Konzert im Jugendzentrum papperlapapp ein – eine gute Gelegenheit, die Band live zu erleben, bevor ihre Tour nach Mailand und Bologna weitergeht. Die Release Party klingt mit einem gemeinsamen Karaoke aus. Der Eintritt ist frei.