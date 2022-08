Renate Kostner Pizzinini: Eine Frau von Welt

Schwungvoll und mit geradezu jugendlicher Begeisterung führt Renate Kostner Pizzinini durch das Viersternehotel „Cappella“ in Kolfuschg. „Schauen Sie doch, was für ein prachtvoller Marcello Iori, und hier ein typischer Stuhl von Adolf Vallazza, und ja, natürlich ist das ein Originalwerk von Salvador Dalì.“ So geht es in einer Tour durch die ansehnliche Kunstgalerie, die mittlerweile zum Lesesaal umfunktioniert wurde, und findet eine nahtlose Fortsetzung in der großen Vitrine mit den vielen Schätzen und Mitbringseln aus über 90 Reisen der Chefin.Nach wie vor ist Renate davon beseelt, ihre Freude ist ansteckend, es wirkt, als sei sie soeben erst von diesem oder jenem Abenteuer zurückgekehrt. Zusammen mit ihrem Mann Giuseppe, Pepele, bereiste die Gadertaler Hotelierin alle 7 Kontinente in der großen weiten Welt. Angetrieben wurden sie dabei von einer kaum zu bändigenden Neugier.In ihrer aktuellen Ausgabe veröffentlicht die Zeitschrift „Die Südtiroler Frau“ das Porträt von Renate Kostner Pizzinini.Mariä Himmelfahrt und Mariä Krönung im August; Flower-Power im Garten; Magie und Bedeutung der Farbe Orange; Fischerhüte liegen wieder im Trend; bunte Blumenkränze für den Sommertisch.