Tatort-Kommissar feiert seinen Geburtstag in Südtirol

So auch am vergangenen Wochenende, und zwar aus einem freudigen Anlass: Gemeinsam mit Freunden feierte er im Hotel „Alpenfrieden“ der Familie Huf und auf der Almhütte eines Freundes seinen 66. Geburtstag.In froher Runde und bei herrlichem Herbstwetter schnitt er die mit Blumen, Herzen und einem Schmetterling verzierte Geburtstagstorte an, die sich dann alle schmecken ließen.Richy Müller wurde am 26. September 1955 in Mannheim geboren.Als „Tatort“-Kommissar Thorsten Lannert ist er seit 2008 im Einsatz und populär geworden, und spätestens seit seiner Rolle als Milan Sova in Rob Cohens Triple X, bei dem er an der Seite von Hollywoodstar Vin Diesel spielte, ist Richy in aller Welt bekannt.Sein Durchbruch gelang ihm mit dem Fernsehdreiteiler „Die große Flatter“ im Jahr 1979. Darin spielte er den Jugendlichen Richy, der in einer Obdachlosensiedlung am Stadtrand von Berlin lebt.Da der Schauspieler nach dem Erfolg öfters als „Richy“ angesprochen wurde, machte er den Name kurzerhand zu seinem Künstlervornamen, und der Rest ist Geschichte. Die wenigsten kennen ihn noch unter seinem richtigen Vornamen, und eines ist klar: Hätte der Mime nicht damals, vor über 40 Jahren, als jugendlicher Außenseiter vor der Kamera gestanden, würde heute im „Tatort“ ein schauspielernder Hans-Jürgen aus dem alten Porsche aussteigen und auf Verbrecherjagd gehen – und kein Richy.Diese Rolle ebnete dem gebürtigen Mannheimer den Weg auf die Bühnen und in die TV- und Filmproduktionen, auch wenn sie Fluch und Segen zugleich war. „Es hat mich 15 Jahre Kampf gekostet, das Image des raubeinigen Machos und harten Lederjacken-Typen aus dem ersten Filmerfolg wieder loszuwerden“, sagte Müller in einem Interview.

stol