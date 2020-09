Robert Pattinson positiv getestet – Drehstopp für „The Batman“

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Die „Batman“-Dreharbeiten mit dem britischen „Twilight“-Star – er ist derzeit im neuen Cristopher Nolan-Thriller „Tenet“ in den Kinos zu sehen – waren im Jänner unter der Regie von US-Regisseur Matt Reeves („Planet der Affen“) angelaufen, dann aber wegen der Corona-Pandemie Mitte März ausgesetzt worden.Erst diese Woche wurden die Filmaufnahmen in dem Studio Leavesden in der Nähe von London wieder aufgenommen.Hier der Trailer.Neben Pattinson spielen in „The Batman“ auch Zoe Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell und Andy Serkis mit. Der Film soll im Oktober 2021 in die Kinos kommen.

dpa/stol