Robert Redford ist der Fernsehstar der neuen TV-Woche

Die strahlend blauen Augen funkeln noch immer in seinem wettergegerbten Gesicht. Auch im Alter von bald 84 Jahren hat Robert Redford noch jene Leinwand-füllende Präsenz, die ihresgleichen sucht. Trotzdem: Der Film „Ein Gauner und Gentleman", der am 7. Juli seine TV-Premiere im Ersten (ARD) feiert, soll nach dem Willen des US-Schauspielers sein letzter sein.Als Schlitzohr, Einzelkämpfer und romantischer Held schrieb Redford als Schauspieler Filmgeschichte – aber auch als Regisseur und Produzent. Die Hauptrolle in „Die Reifeprüfung" lehnte er 1967 ab. Mit „Butch Cassidy und the Sundance Kid" gelang dem Kalifornier 2 Jahre später trotzdem der Durchbruch. Es folgten über 40 weitere Hits wie „Der Clou" oder „Jenseits von Afrika".

