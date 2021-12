s+ feiert Geburtstag: Sichern Sie sich noch schnell das Abo zum Sonderpreis

Nach dem Modell eines monatlich oder jährlich bezahlten Zeitungsabos werden auf s+ mehrmals täglich ausgewählte, journalistisch gut aufgearbeitete Artikel, Grafiken und Videos bereitgestellt.Inzwischen sind über dieses Premium-Angebot rund 3000 Beiträge abrufbar, die Bandbreite reicht vom Porträt mit besonderen Menschen über Ratgeber etwa zum Thema Geld und Gesundheit und umfangreiche Berichterstattung über Corona bis zu exklusiven Einblicken ins sportliche Geschehen. Auffallend gerne wird inzwischen die Archiv-Funktion genützt.Unglaubliche 450.000 Artikel aus vergangenen Jahren stehen dort bereit – eine wahre Fundgrube für alle, die über die praktische Suchfunktion zum Beispiel schnell nachschauen möchten, was in den vergangenen Jahren über ihr Heimatdorf, einen bekannten Südtiroler oder einen spektakulären Kriminalfall berichtet wurde.„Das erste Jahr von s+ hat gezeigt, welche Themenbereiche für unsere Nutzerinnen und Nutzer besonders interessant sind und wir möchten dieses Angebot im zweiten Jahr gezielt ausbauen – mit deutlich mehr Artikeln, die von den Redaktionen im Medienhaus Athesia und einem Team aus freien Mitarbeitern bereitgestellt werden“, steckt Martin Lercher, der Beauftragte für das Medienprojekt, das Ziel für das zweite Arbeitsjahr ab. Schon im ersten Jahr konnte s+ einen erfreulich guten Grundstock an Abonnentinnen und Abonnenten aufbauen, die mit ihrem Beitrag heimische journalistische Arbeit honorieren.Eine Geburtstagsparty hat es bei s+ nicht geben, auch keine offizielle Feier. Das wäre angesichts der steigenden Corona-Zahlen auch nicht ratsam. Das „Geschenk“ zum Geburtstag erhalten dafür derzeitige und künftige Nutzer. Unter den aktuellen Abonnentinnen und Abonnenten wurden Mitte Dezember – wie angekündigt – 50 Exemplare des Bestsellers „Die große ,So kocht Südtirol„-Kochschule“ der Erfolgsautoren Heinrich Gasteiger, Gerhard Wieser und Helmut Bachmann verlost – zur Verfügung gestellt von Athesia Buch.Die glücklichen Gewinner werden noch heute per Mail informiert. Das Buch wird Ihnen ab 10. Jänner 2021 versandkostenfrei zugeschickt. (Bitte prüfen Sie, ob die Daten im s+ Profil der gewünschten Versandadresse entsprechen und geben Sie eine gültige Telefonnummer an, damit Sie der Kurier erreichen kann.)Alle, die sich das Plus-Abo des Infoportals zum Sonderpreis sichern wollen, haben dafür nur noch wenige Tage Zeit. Das Jahres-Abo ist bis dahin noch für 6,99 Euro pro Monat (statt 9,99 Euro) zu haben. Als Extra zum neuen s+Abo gibt es bis 31. Jänner 2022 außerdem das E-Paper, um das Tagblatt „Dolomiten“ schon zu frühester Morgenstunde auf PC, Smartphone oder Tablet zu lesen.

