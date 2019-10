Salewa sagt Danke zu Südtirols Freiwilligen Feuerwehren

Die Freiwilligen Feuerwehren leisten einen unverzichtbaren Dienst für die Bevölkerung. Jährlich werden dabei mehr als 10.000 Einsätze und insgesamt mehr als 500.000 ehrenamtliche Stunden aufgebracht.





Als kleines Dankeschön für diese großartige Leistung ist es nach einer längeren Vorbereitungszeit gelungen, in Zusammenarbeit mit Salewa und 28 Partnergeschäften in Südtirol eine besondere Rabattaktion für die Freiwilligen Feuerwehrleute zu organisieren; dies zeigt wie sehr die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehren im Land geschätzt wird.In der Zeit vom 9. bis 24. November 2019 ist es den Freiwilligen Feuerwehrleuten möglich in 28 Geschäften und auf salewa.com Produkteder Firma SALEWA mit einem Sonderrabatt von 30 Prozent zu erwerben.Salewa World, BozenSalewa Store, ToblachSalewa Store, NaturnsSportler Alpin BozenSportler Alpin BruneckSportler Alpin MeranSportler Alpin BrixenBergfuchs, RasenEviva Sports EppanEviva Sports KalternK & K Sports, SeisKaufhaus Rott SarntheinLagazoi Sport, St. KassianMarket Pircher, TiersOberrauch Zitt, VintlSchuhe & Bergsport Weiss SchlandersSchuhe Gartner, BruneckSpechtenhauser, LaasSport Alfredo, CovaraSport Mode Schönhuber, BruneckSport Mode Ziernheld, BurgeisSport Pescosta, KolfuschgSport Pfeifer , SuldenSport Tirol, Dorf TirolSport Tubris, Sand in TaufersSporthaus Trocker, KastelruthSportland, St. Leonhard in Passeier

