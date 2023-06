Sandburgen bauen wie ein Profi – So entstand der Riesenkrake in Cesenatico

„ Man sollte Wasser aus dem Meer nehmen und kein Leitungswasser, weil das salzige Wasser den Sand viel besser bindet. ” — Patrick Senoner

Patrick Senoner ist ein Grödner Schnitzer, Lehrer und Fotograf. - Foto: © privat

Die Schüler am Werk. - Foto: © Patrick Senoner

Mit Schnee-Schaufeln entfernen die Schüler zuerst den trockenen Sand an der Oberfläche. - Foto: © Patrick Senoner

Viele Schüler in Cesenatico waren vom Kraken begeistert. - Foto: © Patrick Senoner

Patrick Senoner: Um eine so große Figur zu bauen, muss man einiges beachten. Die Schüler haben die Figur in einem Sandloch gemacht, weil der Sand in der Tiefe feucht ist und es sich damit fast wie im Schnee schnitzen lässt. Das heißt, die Schüler haben zuerst den Sand an der Oberfläche abgetragen und sich dann von oben nach unten gearbeitet.Senoner: Nicht, wenn man den Sand mit Wasser feucht hält. Hier folgt nämlich Tipp Nummer 2: Man sollte Wasser aus dem Meer nehmen und kein Leitungswasser, weil das salzige Wasser den Sand viel besser bindet. Einige Schüler sind deswegen mit Eimern ununterbrochen über den heißen Sand gelaufen und haben Wasser aus dem Meer geholt.Senoner: Die Skulptur sollte nicht zu hoch sein, sondern eher breit. Mit Sand lässt es sich nämlich nicht so gut in die Höhe bauen. Das haben wir selbst erfahren müssen: Der Kopf des Kraken ist rund 1,80 Meter hoch. Kurz bevor die Skulptur fertig war, brach der hintere Teil weg. Es war sehr aufwendig, den Kopf wieder zu flicken. Aber gemeinsam haben wir es geschafft. Der Krake war ein Teamwork mit 25 Schülern.Senoner: Es hat insgesamt 3 Tage gedauert, bis der Krake fertig war. Davor hatten die Schüler noch Skizzen und Pläne angefertigt.Senoner: Zuerst muss der heiße Sand weg, wie ich bereits gesagt habe. In Cesenatico haben wir in 3 Gruppen gearbeitet. Jede Gruppe hat an einer anderen Stelle begonnen, mit Schnee-Schaufeln, Spaten und Spachteln die Skulptur zu formen. Erst am letzten Tag haben wir die 3 Stücke verbunden. Man sollte nicht enttäuscht sein, wenn die Skulptur nicht so ausschaut wie auf den Plänen. Bei so einer großen Figur ist das unmöglich.Senoner: Bei so großen Figuren ist das nicht der Fall – ganz im Gegenteil. Die Strandbesitzer mussten extra einen Bagger bestellen, um den Strand wieder zu ebnen.Senoner: Weil wir in Cesenatico eine Sport- und Kunstwoche hatten, war das mit den Besitzern so abgemacht. Gefreut haben sich vor allem die vielen Kinder anderer Schulen, die mit uns in Cesenatico waren und auch ein wenig mithelfen durften. Die Skulptur hat uns sehr beliebt gemacht. Ich glaube, einige Fotos des Kraken sind durch diese Kinder bis nach Mailand gekommen.