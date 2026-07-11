<b>Von Alexander Zingerle<\/b><BR \/><BR \/>Luftiges weißes Sommerkleid, verspielte blonde Locken und haufenweise frische Pläne im Gepäck – so präsentiert sich Sarah Bernardi beim vergnügten Plausch im Bozner Parkhotel Mondschein für diesen Bericht.<BR \/><BR \/> Sie steckt voller Tatendrang und kann es kaum erwarten, ihre neuen Vorhaben auf Schiene zu bringen. „Man muss den Schritt einfach wagen, erst dann sieht man die Sterne. Drinnen in der Hütte bleiben sie einem verborgen“, lässt sie einen vielsagenden Satz fallen, der ihre Lebenseinstellung verdeutlicht. Die „Hütte“ war für lange Zeit ihre Festanstellung bei Südtirol 1, dort war sie 21 Jahre als quirlige Moderatorin tätig, ehe sie Ende 2024 einen überraschenden Schnitt machte. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1334580_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die auf die Bedürfnisse von Frauen spezialisierte Südtiroler Sportbekleidungsmarke Sher hatte es ihr angetan, dort war sie fortan für den Verkauf zuständig. Das perfekte Match, möchte man meinen, denn schließlich ist die überaus sportliche Sarah leidenschaftliche Radfahrerin. <BR \/><BR \/>Bald schon merkte sie, dass die klassischen Verkaufsgespräche nicht ihrem Naturell entsprachen, da sie „die Menschen interessierten und weniger die eigentliche Ware“. Somit hieß es, genauer in sich hineinzuhören und den Kompass neu zu justieren. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1334583_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Talente, Interessen und Stärken genau in Augenschein zu nehmen. Und jetzt, nach erfolgter Innenschau, ist sie überzeugt, den richtigen Sternen zu folgen. Sarah erzählt: „Ich habe mich nun selbstständig gemacht mit Coachings, dazu kommen Podcasts und Moderationen.“<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-75546531_listbox" \/><BR \/><BR \/> „Alles geht Hand in Hand, ich kann von überall aus arbeiten. Natürlich ist es für mich eine völlig neue Situation, aber nun bin ich endlich mal meine eigene Chefin. Ein völlig neues Lebensgefühl.“ Zwar müsse sich alles erst noch einpendeln, aber die Grundlagen sind vorerst geschaffen.<h3>\r\nBewegung mit Beratung<\/h3>Im Bereich Coaching (professionelle Prozessbegleitung zur Entfaltung persönlicher oder beruflicher Ziele) hat Sarah eine Ausbildung, wobei sie zusätzlich zu Einzel-, Team- und Führungskräftecoachings eine spezielle Schiene anbietet: Aktiv-Coachings. <BR \/><BR \/>„Beim Radfahren, auf dem Segelboot oder im Schnee kann man wunderbar festgefahrene Denkmuster hinterfragen und neue Perspektiven aufzeigen“, erklärt sie ihren Ansatz. Sie spreche aus Erfahrung, denn eine Woche auf dem Segelboot habe ihr eigenes Leben verändert. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1334586_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auf einem Boot sei Teambuilding ohnehin unverzichtbar, unweigerlich müsse man sich auf das Hier und Jetzt konzentrieren, während das übliche Gedankenkarussell langsam verblasse. Ähnliches lasse sich bei vielen anderen Sportarten wie Radfahren, Wandern oder Skitourengehen beobachten: Die eigene Physis und das Naturerleben beschäftigen die Sinne, man nehme sich selbst wieder stärker wahr.<BR \/><BR \/> Zuerst die Bewegung und Anstrengung, dann das Gespräch und die Innenschau, so das Leitprinzip. Hier sieht Sarah viel Potenzial, gerade hier könne die begeisterte Radfahrerin, Skitourengeherin und Seglerin sich gleich mehrere Hobbys beruflich zunutze machen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1334589_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nSensibilisierung für ein Frauenleiden<\/h3>Und dann ist da noch eine weitere Thematik, die sie schon länger begleitet: Endometriose. „Als Betroffene kann ich gut ermessen, was andere Frauen und Mädchen mit diesen chronischen Beschwerden durchmachen“, sagt sie und fügt hinzu, dass sie hierfür gezielte Coachings sowohl für Betroffene als auch für Angehörige und Partner anbietet. <BR \/><BR \/>Dabei gehe es um bewusstes Zuhören, um Stärkung des Selbstwerts und um eine Kommunikation auf Augenhöhe mit dem Umfeld. Bei Endometriose handelt es sich um Wucherungen von Gewebe im Bauchraum, das der Gebärmutterschleimhaut ähnlich ist. Bis zur richtigen Diagnose durchlaufen viele Frauen einen Ärzte-Marathon, schätzungsweise leidet darunter etwa jede zehnte Frau. <BR \/><BR \/>Um die Thematik aus der Tabuzone herauszuholen, wird Endometriose auch in ihrem Podcast besprochen.<h3>\r\nPlaudern mit Promis<\/h3>Um genau zu sein, in einem ihrer Podcast-Formate, da sie zusammen mit dem Südtiroler Musiker Max Zischg bereits eine Podcast-Serie lanciert hat. Das Duo plauderte bereits mit Gästen wie Biathlonqueen Dorothea Wierer, Bischof Ivo Muser oder Radiomoderator Daniel Winkler, mit dem Sarah einst ein kongeniales Duo bildete. <BR \/><BR \/>„Sicher, einige Dinge von meiner Radiozeit gehen mir schon ein wenig ab, etwa die große Reichweite oder das coole Zusammenspiel mit Daniel in den Morgenstunden“, räumt Sarah ein, um sogleich hinzuzufügen: „Aber ich bereue gar nichts und mein Blick geht fest nach vorne.“ Somit hat die blonde Frohnatur auch das Moderieren wieder für sich entdeckt – sowohl als Podcasterin wie auch vor Ort für verschiedenartigste Anlässe. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1334592_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Wenn sie mal etwas Abstand braucht, dann begibt sie sich am liebsten an den Gardasee. Dort hat ihr Lebensgefährte Günther ein kleines Boot, dort könne sie wunderbar ihre Konzepte schreiben und einfach das Leben genießen. Regelmäßig ist sie mit ihren „Segelgitschn“ unterwegs, eine Woche Segeln irgendwo im Mittelmeer gehört fest zum Jahresprogramm. <BR \/><BR \/>Die Welt sei voller Gelegenheiten, man müsse sich nur auf den Weg machen, ist sie überzeugt. Gerade wenn man unterwegs ist, ergeben sich oft ungeahnte Möglichkeiten, komme man mit den richtigen Leuten ins Gespräch. Und so hat sie auch zum Abschluss eine passende Weisheit parat: „Leben ist das, was passiert, während du andere Pläne machst.“<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1334595_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> Es stammt von John Lennon, also einem, der auch so einiges von unserem Dasein verstanden hat. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-75546465_listbox" \/>