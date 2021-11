Sarah Connor findet Schwester vor Drillingsgeburt „spektakulär schön“

Dazu veröffentlichte Connor zwei Fotos, auf denen sie den Babybauch von Bushidos Ehefrau streichelt. Der Rapper hatte Anfang August in einer Instagram-Story von Komplikationen berichtet und geschrieben, dass sie um das Leben eines ihrer ungeborenen Kinder bangten. Im Oktober sagte die werdende Mutter im TV-Sender Bild, den Kindern gehe es gut. Nun steht die Geburt bevor.Sie habe für ihre drei kleinen Nichten gebetet, sagte die Sängerin. „Du und Dein Bauch seid spektakulär schön und absolut bewundernswert. Ich wünsche Dir nun viel Kraft für die Geburt und dass die drei kleinen Prinzessinnen nun endlich gesund in Deine und unsere ohnehin schon große Horde geboren werden! Ich liebe Dich. Und Deinen Bauch. Was für ein pures Wunder.“Bushido, der mit bürgerlichem Namen Anis Ferchichi heißt, und seine 39 Jahre alte Frau haben bereits vier gemeinsame Kinder, darunter Zwillinge. Anna-Maria Ferchichi hat außerdem einen Sohn aus erster Ehe. Sarah Connor selbst hat vier Kinder.

dpa