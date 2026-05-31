Das Sarner Quartett kündigte auch an, dass gesamte Preisgeld der Familie der tödlich verunglückten Sarnerin Anna Seebacher Breitenberger zu spenden. Ihr Witwer und die beiden Kinder wohnen in Ulten. <BR \/><BR \/>Auch der zweite Platz ging ins Tal nördlich von Bozen: Die Mannschaft „Sarntal Sarner Scharte“ mit Michael Seebacher, Sarah Höller, Daniel Holzmann und Siegfried Nussbauer durfte über Rang zwei jubeln. Das Podest komplettierte die Mannschaft „Ritten“ mit Claudia Putzer, Oliver Nocker, Hansjörg Tauferer und Paul Tauferer auf dem dritten Platz.<BR \/><BR \/>Auf Rang vier landete „Mölten Verschneid“, während sich „Kastelruth Grondlboden Magofa“ den fünften Platz sicherte.<BR \/><BR \/>Seit mehr als 40 Jahren begeistert der anspruchsvolle Oswald-von-Wolkenstein-Ritt Teilnehmer und Publikum gleichermaßen. Damit das traditionsreiche Reitereignis Jahr für Jahr erfolgreich über die Bühne gehen kann, bereiten sich die Reiterinnen und Reiter gemeinsam mit ihren Pferden über Monate hinweg intensiv auf den Wettkampf vor. Die Verantwortlichen sind sich einig: Die Erfolgsgeschichte des Oswald-von-Wolkenstein-Ritts soll auch in Zukunft weitergeschrieben werden.