Schauspielerin Laura Prepon: „Ich praktiziere Scientology nicht mehr“

„Ich praktiziere Scientology nicht mehr“, sagte sie in einem Interview mit dem US-Magazin „People“, das am gestrigen Dienstag veröffentlicht wurde.„Ich war schon immer sehr aufgeschlossen, schon als Kind“, erzählte sie.Sie sei katholisch und jüdisch erzogen worden, habe in Kirchen gebetet, in Tempeln meditiert sowie die chinesische Meridiantheorie studiert.„Ich habe Scientology seit fast 5 Jahren nicht mehr praktiziert und es ist nicht mehr Teil meines Lebens.“

apa