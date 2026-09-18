Morgen startet in München das 191. Oktoberfest – es läuft bis zum 4. Oktober und wird wieder Millionen Besucher anziehen. Darunter auch zahlreiche Südtirolerinnen und Südtiroler.<h3>\r\nSchicken Sie uns Ihre Fotos!<\/h3>Wenn Sie – werte Leserinnen und Leser – in den kommenden zwei Wochen die Wiesn besuchen, knipsen Sie doch von sich und Ihrer Gruppe einen tollen Schnappschuss! Schicken Sie diesen an die Leute-heute-Redaktion des Tagblattes „Dolomiten“. <BR \/><BR \/>Die witzigsten Bilder von Südtirolerinnen und Südtirolern auf der Wiesn werden auf der Leute-heute-Seite sowie auf STOL veröffentlicht (bitte nicht vergessen, Namen und Wohnort anzugeben). <BR \/><BR \/>Hier die E-Mail-Adresse: <a href="dolomiten.leuteheute@athesia.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">dolomiten.leuteheute@athesia.it<\/a>