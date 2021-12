Schicken Sie uns Ihre schönsten Weihnachts-Fotos!

Wie bereits im vergangenen Jahr muss auch dieses Weihnachtsfest unter ganz besonderen Voraussetzungen stattfinden: Corona hat uns auch 2021 noch nicht losgelassen.Obwohl wir weiterhin Abstand halten, Masken aufsetzten und gut durchlüften müssen, um uns vor dem Virus zu schützen, kommt in der Weihnachtszeit eine ganz besondere Stimmung auf.Familien kommen am festlich gedeckten Tisch zusammen, der Christbaum ist geschmückt, Geschenke strahlen im Kerzenschein und mit einem Glühwein wird angestoßen und sich „frohe Weihnachten“ gewünscht.STOL möchte die besten Weihnachts-Schnappschüsse unserer Leser und Leserinnen zeigen. Schicken Sie uns dafür Fotos mit ihrem Namen und einer kurze Beschreibung an [email protected] Die schönsten Bilder werden in einer Bildergalerie auf STOL gezeigt.Die gesamte STOL-Redaktion wünscht Ihnen ein frohes Fest!

