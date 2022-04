Nachdem das Osterfest in den vergangenen beiden Jahren noch im Zeichen einer erdrückenden Coronalage stand, können wir in diesem Jahr aufatmen. Vorsicht ist zwar unbedingt weiterhin geboten, dennoch erwartet uns erstmals wieder ein Osterfest ohne Lockdown und Corona-Notstand.Teilen Sie mit einem Foto oder auch Video Ihren schönsten Oster-Moment 2022 und schicken Sie diese mit Angabe Ihres Namens und einer kurzen Beschreibung per Email an die Redaktion.Ihre Bilder werden in einer Bildergalerie am Ende dieses Artikels veröffentlicht. Die besten Fotos werden außerdem im Tagblatt „Dolomiten“ abgedruckt.