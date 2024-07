Schicken Sie uns Katzenfotos!

Gefeiert wird am „ Tag der Katze “ das Zusammenleben mit den schnurrenden Mitbewohnern. Gleichzeitig soll der internationale „ Tag der Katze “ das Bewusstsein dafür schärfen, dass die Katzenhaltung mit jeder Menge Verantwortung verbunden ist. Und: Es gibt auch viele Missstände in der Katzenhaltung – darauf machen verschiedene Tierschutzorganisationen an diesem Tag aufmerksam.Sie haben eine Mieze, von der Sie erzählen möchten?Schicken Sie Fotos und eine kurze Geschichte an [email protected] Die tollsten Einsendungen werden im „Dolomiten“ -Magazin und auf STOL veröffentlicht.