Schickt uns eure schönsten Schneebilder

Südtirol erlebt am heutigen Dienstag in weiten Teilen einen Wintereinbruch. Bis zu 30 Zentimeter Neuschnee oder auch mehr soll es geben.STOL will den ersten Neuschnee in dieser Wintersaison auch bildlich festhalten. Daher ein Aufruf an unsere Leser: Ladet eure schönsten in diesem Artikel Schneebilder hoch und teilt sie mit den anderen Lesern!