Schlaflose Nächte: Hang unter dem Bauernhof rutscht weiter ab

Der Bagger ist aufgefahren und hat gleich am ersten Tag die Zufahrt zur Abbruchstelle gelegt. Aber dann kam schon das Aus. Jetzt sind die Arbeiten eingestellt. „Wir sind am Boden; wenn ein Gewitter kommt, kann es erneut zu Rutschungen kommen“, sagt Petra Weger, die Bäuerin vom Baumgartenhof in Graun.