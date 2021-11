Schnäppchentag Black Friday: Finger weg von diesen Angeboten!

Schnell zuschlagen, sonst ist das supergünstige Angebot schon wieder weg! Das sagen sich viele am Black Friday, den der Online-Handel morgen ausgerufen hat. In der Eile und bei der Suche nach supergünstigen Angeboten können Kundinnen und Kunden aber auch in Fallen tappen. Hier sind einige Tipps, wie Sie sich davor schützen!