Schnappt sie „Anger“ das ESC-Ticket weg?

In Österreich befindet sich bei der Auswahl seines Vertreters beim Eurovision Songcontest in Turin auf der Zielgeraden: Auf der Liste befindet sich nur noch das angeblich favorisierte Südtiroler Duo Anger, ebenso die Formationen Candlelight Ficus und Electro-Swing-Band DelaDap sowie DJ LUM!X . Die Entscheidung soll in diesen Tagen fallen.