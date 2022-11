Schnee und Regen im ganzen Land

In der Nacht kam es bereits zu ersten leichten Schneefällen – hier in Ridnaun. - Foto: © sor

Fahrzeuge mit Winterausrüstung ausstatten

Warnlagebericht

„Das Italientief kam pünktlich, über Nacht gab es die ersten leichten Niederschläge“, schreibt Landesmeteorologe Dieter Peterlin.Im Wipptal hatte es in der Nacht rund 5 Zentimeter geschneit – jetzt wird der Schneefall aber intensiver.Am Vormittag breiten sich Regen und Schneefall auf das ganze Land aus. „Die Schneefallgrenze liegt aktuell bei 700 bis 1000 Meter und sinkt mit den stärker werden Niederschläge noch etwas ab“, so Peterlin.Alle Mitarbeiter des Landesstraßendienstes sind in Bereitschaft, die Fahrzeuge sind einsatzbereit. Die Bevölkerung ist angehalten, aufmerksam zu sein, Fahrten auf die notwendigen zu beschränken und die Fahrzeuge mit Winterausrüstung auszustatten, unterstreicht der Direktor des Landeswarnzentrums Willigis Gallmetzer.Das Landeswarnzentrum in der Agentur für Bevölkerungsschutz veröffentlicht täglich den Warnlagebericht, in dem das Gefährdungspotenzial von Naturgefahren auf der Grundlage von 4 Alarmstufen bewertet wird. Die Warnstufe Gelb für Schneefälle im Tal weist morgen auf geringes Gefahrenpotenzial für kleinräumige Ereignisse hin. Auch wo im Warnlagebericht die Warnstufe Grün aufscheint, sind lokale Schäden und Unannehmlichkeiten nicht auszuschließen.Mehr zum Wetter erfahren Sie auf der STOL-Wetterseite.