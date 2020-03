Schock für Pocher: Ehefrau positiv auf Covid-19 getestet

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Angefangen habe es mit Husten, Erkältung und Gliederschmerzen. Fieber habe Amira Pocher jedoch keines. „Ich habe soeben das Ergebnis bekommen, dass ich positiv bin, was heißt, dass Oli sich auch testen lassen muss“, so Amira im Video. „Ich muss davon ausgehen, dass ich auch positiv bin.“, antwortet Pocher. „Dementsprechend sind wir jetzt in Quarantäne, fahren nicht nach Dubai und trinken Influencer Tee um wieder fit zu werden!“.Pochers Management bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass alle Termine abgesagt worden seien, allerdings auch vorher schon. Der Komiker wolle mit der Situation „offen“ umgehen.ur Stunden zuvor hatte sich der Moderator in einem anderen Video über das sorglose Verhalten vieler Menschen in der Coronavirus-Krise echauffiert. „Wir haben in Deutschland zu viele dumme Menschen, die es nicht kapieren, was es heißt, zu Hause zu bleiben“, sagte Pocher.Er habe „den vollsten Spielplatz aller Zeiten“ gesehen und ältere Leute, die nah beieinander auf einer Parkbank saßen. Man müsse den Menschen klar machen, dass das momentan keine Ferien seien, „weil sonst geht das ganze Ding hier einfach hoch“. In Richtung der Bundeskanzlerin forderte er daher: „Mach bitte den Shutdown!“

stol/dpa