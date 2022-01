Luis Durnwalder: „Diese Frage ist eine Beleidigung“

Mindestens 2 Generationen von jungen Südtirolern kannten gar keinen anderen Landeshauptmann als ihn: „Den Luis.“ Fast 25 Jahre lang regierte Luis Durnwalder Südtirol - von 1989 bis 2014. Er prägte eine Ära, führte das Land durch bewegte Zeiten und in den wirtschaftlichen Aufschwung, der bis heute anhält. Macher, Machtmensch und Unverwechselbarer.STOL hat bei Altlandeshauptmann Luis Durnwalder „nachgehakt“.Einer Kugel Stracciatella- oder Nuss-Eis oder schnell „ein Watterle“ zu machen....um große Sportleistungen zu erbringen.Für Dieseltreibstoff.Meine vielen früheren Akten und Korrespondenzen zu ordnen.Durch den Stau auf der Straße im Vinschgau und im Pustertal.Fliegen zu können.Bei einer Wiederholungssendung von „Verstehen Sie Spaß“.Durch langatmigen und nichtssagenden Palaver.„Carpe diem“ und „Nimm dich nicht zu wichtig“.Als ich Mitte der 50er-Jahre in der Klosterschule Neustift zum Klassensprecher gewählt wurde.Bei der Lösung der Toponomastikfrage in Rom.Diese Liste wäre viel zu lang.Dass niemand mehr an Hunger sterben muss und dass jeder Mensch seine Talente durch eine gute Schule entfalten kann.Auf das Zusammensein mit Menschen.Das Entfernen der Grenzbalken an der Brennergrenze am 31. März und 1. April 1998.Dass alle Menschen in Würde, Respekt und Frieden leben können.Die erste Begegnung mit dem Dalai Lama.Die für mich nicht nachvollziehbaren Prozesse am Ende meiner politischen Tätigkeit.Schon die Frage ist eine Beleidigung! Tut man nicht!!Beim Fall der Berliner Mauer.

