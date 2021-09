„Schon wieder zurück“ – Britney Spears postet wieder auf Instagram

„Ich bin schon wieder zurück“, schrieb die 39-Jährige am gestrigen Montag auf der Social-Media-Plattform Instagram. Daneben postete sie 2 Fotos von sich in schwarz-weiß und farbig, auf denen sie mit ernstem Gesichtsausdruck in die Kamera guckt.„Einige Aufnahmen von meinem Wochenend-Trip, auf dem ich meine Verlobung gefeiert habe“, schrieb die Pop-Sängerin dazu. Ihr Verlobter Sam Asghari ist auf den Bildern nicht zu sehen. Ihre rasche Rückkehr zu Instagram erklärte sie damit, dass sie es nicht allzu lang ohne die Plattform ausgehalten habe.

apa