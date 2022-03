Schrecksekunden in der Kirche: „Die wollten mich sicher überfallen“ Schrecksekunden in der Kirche: „Die wollten mich sicher überfallen“

Und täglich grüßt das Murmeltier: So lässt sich mittlerweile die Situation in Sachen Sicherheit in Bozen beschreiben. Nunmehr wurde ein Fall bekannt, bei dem eine Frau knapp einem Überfall entgangen ist. Zugetragen hat sich die brenzlige Situation in der Franziskanerkirche.