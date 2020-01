Schwarzenegger sammelt in Kitzbühel eine Million Euro fürs Klima

Das Geld geht an die „Schwarzenegger Climate Initiative“, die weltweit Klimaprojekte wie die „Grüne Lunge Ugandas“ des Jane Goodall Instituts oder „Solar Skills and Environmental Education“ in Äthiopien von „Jugend eine Welt“ unterstützt.





Bei der Versteigerung waren unter anderem eine Terminator-Büste, eine Lederjacke und ein Conan-Schwert im Angebot. Auch einen Tag am Set seines nächsten Films samt Komparsenrolle sowie ein Workout mit Schwarzenegger konnten die 150 Gäste des Gala-Dinners am Donnerstagabend ersteigern.

apa