Willkommen in einer Unterwasserwelt voller Überraschungen!<BR \/><BR \/><b>Von Sieglinde Höller<\/b><BR \/><BR \/>Ein Pferdekopf, ein geschwungener Hals, ein Körper wie ein kleiner Ritterpanzer und ein Schwanz, der sich um Pflanzen wickeln lässt: Seepferdchen gehören zweifellos zu den skurrilsten Erscheinungen der Unterwasserwelt. Während andere Fische elegant durchs Wasser schießen, gleiten sie aufrecht dahin, als hätten sie die Schwerkraft vergessen. Ihre Erscheinung ist unverwechselbar, ihre Lebensweise voller Überraschungen.<BR \/><BR \/>Zoologisch sind die kleinen Sonderlinge keineswegs eine eigene Kuriositätenschublade. Sie gehören zur Familie der Seenadeln und zur Gattung Hippocampus. Der wissenschaftliche Name geht auf das Griechische zurück und verbindet die Begriffe für Pferd und Seeungeheuer.<BR \/><BR \/> Weltweit werden rund 45 Arten unterschieden. Die Spannweite reicht von winzigen Zwergseepferdchen mit nur wenigen Zentimetern Körperlänge bis zu großen Vertretern, die etwa 35 Zentimeter erreichen können. Auch farblich ist die Palette breit: Gelb, Orange, Rot, Braun oder Grau – je nach Art und Lebensraum zeigen sich die Tiere in ganz unterschiedlichen Gewändern. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1390011_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> Schon ihr Körper verrät, dass Seepferdchen in der Evolution ihren eigenen Weg eingeschlagen haben. Statt Schuppen schützt sie ein Gerüst aus knöchernen Platten. Dieser natürliche Panzer verleiht ihnen Stabilität, macht sie aber weniger biegsam als viele andere Fische.<BR \/><BR \/> Dadurch ist ihre Schwimmtechnik speziell: Sie bewegen sich senkrecht und erzeugen den Vortrieb mit einer kleinen Rückenflosse, die in rascher Folge schlägt. Zwei Brustflossen hinter dem Kopf übernehmen die Steuerung. Eine kräftige Schwanzflosse, mit der sie sich schnell fortbewegen könnten, fehlt ihnen.<BR \/><BR \/>Was ihnen an Schwimmtempo abgeht, machen sie mit einem raffinierten Werkzeug wett: ihrem Schwanz. Er ist nicht zum Vorwärtsschieben gedacht, sondern zum Greifen. Damit umklammern sie Seegras, Algen, Korallen und andere Strukturen am Meeresboden. Auf diese Weise trotzen sie der Strömung und können sich an ihrem Standort festhalten, ohne ständig gegen das Wasser ankämpfen zu müssen. Ihr Schwanz ist damit gewissermaßen eine eingebaute Haltevorrichtung.<h3>\r\nMeister des Versteckspiels<\/h3>Wer ein Seepferdchen entdecken möchte, muss genau hinschauen. Denn die Tiere beherrschen eine Kunst, die man sonst vor allem von Chamäleons kennt: Sie können ihre Hautfarbe verändern und sich so ihrer Umgebung annähern. Manche Arten tragen zusätzlich kleine Hautfortsätze, die zwischen Pflanzen und Korallen wie natürliche Tarnnetze wirken. Was auf den ersten Blick wie ein Stück Seegras aussieht, kann sich bei genauerem Hinsehen als lebendiger Fisch entpuppen.<BR \/><BR \/>Ein weiterer Vorteil im Alltag sind ihre Augen. Sie können unabhängig voneinander bewegt werden. Während ein Auge nach Nahrung sucht, kontrolliert das andere die Umgebung auf mögliche Gefahren. Dieser Rundumblick ist besonders nützlich für Tiere, die sich nicht auf ihre Geschwindigkeit verlassen können. Bei Gefahr ist ihre beste Strategie häufig nicht die Flucht, sondern das möglichst unauffällige Verschwinden im Lebensraum.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1390014_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auch beim Speiseplan gehen Seepferdchen ihren eigenen Weg. Sie ernähren sich vor allem von winzigen Krebstieren, Ruderfußkrebsen, Flohkrebsen und anderem Zooplankton. Zähne brauchen sie dafür nicht. Ihre lange, röhrenförmige Schnauze funktioniert wie eine Pipette: Sobald ein Beutetier in Reichweite kommt, wird es mit einem schnellen Sog eingesaugt.<BR \/><BR \/>Besonders ungewöhnlich ist ihr Verdauungssystem. Seepferdchen besitzen keinen richtigen Magen. Die Nahrung gelangt direkt in den Darm und wird dort verarbeitet. Weil sie dadurch kaum Energiereserven speichern können, müssen sie regelmäßig Nahrung aufnehmen. Der nächste Happen ist also nie weit entfernt – zumindest sollte er es nicht sein. Auf der Jagd setzen sie häufig auf Geduld: Sie verharren zwischen Pflanzen, warten auf vorbeischwimmende Kleinstlebewesen und schnappen im richtigen Moment zu.<BR \/><BR \/>Das wohl erstaunlichste Kapitel ihres Lebens beginnt für Seepferdchen mit der Partnersuche. Bei vielen Arten geht es dabei ausgesprochen tänzerisch zu. Die Tiere umkreisen einander, schwimmen gemeinsam auf und ab, verändern ihre Färbung und verhaken mitunter ihre Schwänze. Solche Balzrituale können sich über längere Zeit erstrecken. Bei manchen Arten begrüßen sich Partner sogar regelmäßig mit einem gemeinsamen Tanz. Damit stimmen sie ihre Fortpflanzung aufeinander ab.<h3>\r\nWenn die Männchen die Kinder bekommen<\/h3>Und dann folgt der Rollenwechsel, der Seepferdchen weltberühmt gemacht hat: Nicht das Weibchen, sondern das Männchen trägt den Nachwuchs aus. Das Weibchen übergibt seine Eier in eine spezielle Bruttasche am Bauch des Partners. Dort werden sie befruchtet und entwickeln sich zu Jungtieren. Die Tasche ist dabei kein bloßer Brutbehälter. Sie schützt die Embryonen, versorgt sie mit Sauerstoff und hilft, den Salzhaushalt während ihrer Entwicklung zu regulieren. Ihre Funktion weist damit gewisse Ähnlichkeiten zu einer Gebärmutter auf.<BR \/><BR \/>Je nach Art und Wassertemperatur dauert die Tragzeit etwa zwei bis vier Wochen. Währenddessen wird der Bauch des Männchens immer voller. Ist die Entwicklung abgeschlossen, beginnt die Geburt: Durch kräftige Muskelbewegungen und rhythmische Kontraktionen werden die Jungtiere aus der Bruttasche ins Wasser befördert. Das kann sich über Stunden hinziehen und ist für den Vater eine körperliche Belastung.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1390017_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Zahl der Neugeborenen fällt höchst unterschiedlich aus. Bei manchen Arten sind es einige Dutzend, bei anderen mehrere Hundert. Besonders große Seepferdchen können sogar mehr als 1.000 Jungtiere auf einmal hervorbringen. Die Kleinen sind bereits voll entwickelte Miniaturausgaben ihrer Eltern, allerdings nur wenige Millimeter groß.<BR \/><BR \/>Eine lange Elternzeit gibt es anschließend nicht. Sobald sie geboren sind, müssen die Jungtiere selbstständig Nahrung finden und sich vor Fressfeinden schützen. Sie sind auf sich allein gestellt. Viele überleben die ersten Tage und Wochen nicht; nur ein kleiner Teil wächst zu ausgewachsenen Tieren heran.<h3>\r\nZwei Arten leben auch im Mittelmeer<\/h3>Seepferdchen leben in Küstengewässern rund um den Globus. Für eine Begegnung mit ihnen muss man also nicht in tropische Gewässer reisen. Auch im Mittelmeer gibt es heimische Vertreter. Dazu zählen das Kurzschnäuzige Seepferdchen (Hippocampus hippocampus) und das Langschnäuzige Seepferdchen (Hippocampus guttulatus). Wie ihre Namen verraten, unterscheiden sie sich vor allem durch die Länge ihrer Schnauze. <BR \/><BR \/>Trotz ihrer Verbreitung bleiben Seepferdchen für Menschen meist unsichtbar. Sie leben gut getarnt, treten häufig nur in geringer Dichte auf und sind deshalb schwer zu beobachten. Auch für die Wissenschaft ist es nicht einfach, ihre Bestände zuverlässig zu erfassen.<BR \/><BR \/>Die Weltnaturschutzorganisation IUCN stuft mehrere Arten als gefährdet ein. Bei anderen reicht das Wissen über ihre Bestände noch nicht aus, um eine verlässliche Einschätzung vorzunehmen. Die größten Probleme entstehen dort, wo der Mensch in die Küstenlebensräume eingreift.<BR \/><BR \/> Bebauung, Verschmutzung, intensive Fischerei und die Zerstörung von Seegraswiesen nehmen den Tieren wichtige Rückzugsorte. Zusätzlich werden Seepferdchen gezielt gefangen. Sie landen im Aquarienhandel, werden getrocknet als Souvenirs angeboten oder in manchen Regionen für traditionelle Medizin verwendet. Auch als unbeabsichtigter Beifang können sie in Fischernetzen enden. <BR \/><BR \/>Quellen: IUCN, ISPRA, NOAA und CITES