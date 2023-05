Segelrennen einer neuen Generation

Ohne Sponsoren wären solch aufwändige Veranstaltungen für das OK-Team vom Yachtclub Salten kaum zu stemmen. Sieht man sich die Wertung der Klasse 41S an, so trifft man auf die üblichen Verdächtigen: Team Hell, Brandamic sowie Activa - Auto Ikaro. Neu hingegen war die Überlegenheit, mit welcher das Team Hell Commerce die Gesamtwertung für sich entschied. In acht Wettfahrten sechsmal Erster, ein zweiter Platz und einem Streichresultat ergibt den Gesamtsieg.In der „Radius“-Ausgabe „Foppa Taste Supporter Sailing Week“ präsentieren wir ausführliche Berichte zu den einzelnen Wettfahrten, spektakuläre Bilder sowie viele Gesichter der Segelwoche. Ab heute in Ihrer „Dolomiten“ am Kiosk und im Postversand.