Sein oder Niesein

June Niesein ist das musikalische Alter Ego von Michael Della Giustina, der sich als Frontmann der Alternative-Rock-Band London Elephants einen Namen machte. Im Juni erscheint sein erstes Solo-Album, als Vorbote davon veröffentlicht er schon heute den titelgebenden Song „Apocalypse“.Der Hintergrund: „Ich finde, dass das Böse im Menschen immer mehr zum Guten gemacht wird. Als Gesellschaft gehen wir viel zu rücksichtslos und ausbeuterisch mit den Ressourcen und der Natur um. Das kann so nicht weitergehen, sonst fahren wir die Welt an die Wand“, so Niesein. „Werte wie Solidarität und Respekt müssen wieder in den Vordergrund rücken.bdquo;Apocalypse“ sei jedoch keineswegs ein Song, der nur anklagt, sondern auch Mut macht, und zwar all jenen, die den Lauf der Dinge ändern wollen._______________________________________Ein ganzseitiges Interview mit June Niesein gibt's im aktuellen „Dolomiten“-Magazin und eine aktuelle Single und das Radio-Interview auf „Südtirol 1“ ab 16 Uhr (Wiederholungen am Samstag ab 19 Uhr und am Sonntag ab 17 Uhr)!

