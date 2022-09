„Die wichtigste Erfahrung, die wir gemacht haben, ist die, dass Toleranz der entscheidende Bestandteil jeder glücklichen Ehe ist (...) Sie können mir glauben: Die Queen verfügt über Toleranz im Überfluss.“„Prinz Philip ist, glaube ich, bekannt dafür, keine Komplimente anzunehmen. Aber durch all die Zeit war er eine konstante Kraftquelle und ein Ratgeber.“„Er hat mir ganz einfach in all den Jahren Kraft und Halt gegeben.“„Sie war eine außergewöhnliche und begabte Persönlichkeit. In guten Zeiten wie in schlechten verlor sie nie ihre Fähigkeit zu lächeln und zu lachen oder andere mit ihrer Wärme und Güte aufzumuntern.“„Als Sie ihrem ersten Premierminister, Mr. Churchill, die erste Audienz gaben, war Ihr derzeitiger Premierminister noch nicht einmal geboren.“„Seit mehr als 50 Jahren hat Elizabeth Windsor ihre Würde, ihr Pflichtgefühl und ihre Frisur behalten. Sie steht mit den Füßen fest auf dem Boden, trägt den Hut auf dem Kopf, ihre Handtasche am Arm und sie hat viele, viele Stürme durchgemacht. Ich verneige mich vor ihrem Mut und ihrer Beständigkeit.“„Ich habe weniger Baukräne gesehen als bei meinem letzten Besuch hier 2004. Aber noch immer ist das schönste Element der Berliner Skyline die Kuppel des Reichstags, eine bleibende Erinnerung an unsere kulturelle Kooperation.“„Sie ist einer meiner liebsten Menschen. Sie ist eine erstaunliche Person und ein wahres Juwel für die Welt.“„Bei einer Krönung war ich Zuschauerin, bei der anderen Empfängerin. Sehr bemerkenswert (...). Das Drumherum nimmt man selbst kaum wahr.“