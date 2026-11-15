<b>Von Doris Ebner<\/b><BR \/><BR \/>Wenn jemand nach unseren Stärken fragt, sollte die Antwort aufhorchen lassen. Zumindest glauben wir das – und holen im gleichen Atemzug zum Rundumschlag aus. Blitzschnell werden aus unserem Repertoire an Kompetenzen jene herausgefiltert, die möglichst Eindruck hinterlassen: außergewöhnliche sportliche Veranlagungen, besondere künstlerische Begabungen, handwerkliches Geschick. Alles schön und gut. Doch das ist lediglich die Spitze des Eisbergs. Denn was ist mit der Zuverlässigkeit, die Freunde als besonders angenehm empfinden, mit der Fähigkeit, zuzuhören oder in komplexen Situationen den Überblick zu behalten? Das sind Talente, die uns häufig sehr viel weiter bringen als die ausgefallenen. Sie beim Namen zu nennen, fällt jedoch nicht immer leicht – da wir sie im Alltag ganz oft für selbstverständlich nehmen.<BR \/><BR \/>Dabei sind es die scheinbar banalen Dinge, die das Vertrauen in uns selbst größer werden lassen, wenn wir beginnen, sie zu erkennen, anstatt sie nur nebenbei zu leben. Wie aber kann es gelingen, sie ins Rampenlicht zu rücken? Ein guter Ausgangspunkt ist ein Blick auf die eigene Vergangenheit. Nehmen Sie sich in einem ruhigen Moment etwas Zeit und denken Sie an drei Situationen, die Sie gut gemeistert haben. Fragen Sie sich: Was ist mir dabei konkret gelungen? Und welche Eigenschaften und Fähigkeiten haben mir geholfen, die Herausforderung zu meistern? Denken Sie daran: Es muss nichts Außergewöhnliches sein. Im Gegenteil: Manchmal liegt die größte Kraft in einer schwierigen Situation, in der Sie die Ruhe bewahrt haben, oder in der Auseinandersetzung, die Sie konstruktiv gelöst haben.<BR \/><BR \/>Wenn Sie merken, dass es Ihnen alleine schwerfällt, Verstecktes aufzudecken, holen Sie sich Beobachter von außen mit ins Boot. Bitten Sie Menschen, die Sie gut kennen, Ihnen Dinge zu nennen, die sie an Ihnen besonders schätzen. Fragen Sie ruhig nach konkreten Beispielen. Was genau macht Sie zu einer guten Ansprechpartnerin? Wodurch gelingt es Ihnen, auch unter Druck den Überblick zu behalten? Die Antworten können durchaus überraschend sein. Denn während wir selbst oft nur das wahrnehmen, was uns Mühe kostet, sehen andere auch jene Fähigkeiten, die wir ganz nebenbei einsetzen.<BR \/><BR \/>Haben Sie Ihre Stärken erst einmal gesammelt, geht es darum, im Alltag bewusst den Fokus darauf zu lenken. Nehmen Sie sich dafür eine konkrete Situation vor, die in nächster Zeit auf Sie zukommt: ein schwieriges Gespräch, eine wichtige Besprechung oder eine Aufgabe, die Ihnen Respekt einflößt. Überlegen Sie dann, welche Ihrer Fähigkeiten Ihnen dabei nützlich sein kann und wie Sie sie konkret ausspielen können. Und noch ein Tipp: Machen Sie sich Ihre Stärken nicht nur bewusst, sondern halten Sie auch fest, wann Sie worauf zurückgreifen konnten. So entsteht mit der Zeit eine Sammlung von Erfahrungen, die nicht nur in Ihrem Kopf existiert, sondern die Sie sich immer wieder in Erinnerung rufen können. Vertrauen wächst nämlich vor allem dadurch, dass Sie von Ihrer Selbstwirksamkeit nicht nur wissen, sondern auch entsprechende Beweise dafür in der Hand halten. <h3>\r\nZur Person<\/h3><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1383408_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Doris Ebner ist diplomierte Neuromentaltrainerin. Im Rahmen ihrer Ausbildung hat sie ihre Faszination für die Gehirnforschung und die Kraft der Gedanken entdeckt und erfahren, welche Möglichkeiten darin verborgen liegen. Ihre besondere Begeisterung gilt dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, weshalb sie mit Leidenschaft ihr Wissen an andere Menschen weitergibt und sie auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben unterstützt. Zudem hat Doris Ebner Germanistik und Musik studiert und arbeitet als Redakteurin.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/suche\/Schau%20auf%20dich" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier weitere Ratgeber aus ihrer Serie „Schau auf dich“.<\/a>