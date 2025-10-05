Kurz vor dem Rennstart wird der Körper mit Adrenalin geflutet, da macht sich bei Selina Prantl die Anspannung, aber auch Freude und Wettbewerbsinstinkt bemerkbar. Die Freude, dass sie endlich wieder aufs Gaspedal drücken darf und dabei die immensen Kräfte infolge von Beschleunigung, engen Kurven und abruptem Abbremsen zu spüren bekommt. Rennfahren ist Hochleistungssport, ein sehr gefährlicher noch dazu, keine Frage. <BR \/><BR \/>„Man muss auf den Punkt funktionieren und während des Rennens präzise sein wie ein Schweizer Uhrwerk, denn jede kleine Unachtsamkeit kann fatale Folgen haben“, weiß die junge Passeirerin. Oft genug hat sie gezeigt, dass sie ihre Rennboliden bestens zu beherrschen weiß, denn bisher hat sie diese bis auf ein paar Kratzer immer heil über die Ziellinie gebracht. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1220631_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Dabei handelt es sich um Raketen auf vier Rädern mit 350 PS oder neuerdings um Rennautos im klassischen Formel-1-Design. Denn gerade mit so einem schnittigen Rennauto hat Selina Prantl für den Rennstall „Wolf Hill Climb“ die heurige Serie der Bergrennen bestritten. Im Endklassement belegte sie den 21. Rang im Pulk von über 80 Fahrern – die allermeisten davon Männer, und die allermeisten auch älter und demzufolge erfahrener. <BR \/><BR \/>In ihrer Kategorie krönte sie sich Ende August einmal mehr zur Italienmeisterin. Im Laufe ihrer bisherigen Karriere hat sie mit schöner Zuverlässigkeit für Furore gesorgt, indem sie die verblüffte Konkurrenz düpierte und immer wieder vom Siegertreppchen winkte.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1220634_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nDer Führerschein als Detail am Rande<\/h3>Wie kommt sie bloß dazu, woher hat sie das Racing-Gen? Selina blickt einige Jahre zurück: „Ich war schon als Kind von Autorennen fasziniert, und als in meiner Heimatgemeinde ein Autoslalom stattfand, wollte ich das unbedingt sehen. Eine Zeit lang bettelte ich meine Mutter, selbst in einen Kart steigen zu dürfen, ehe sie mich fahren ließ. Ich war vier oder fünf Jahre alt, als ich erstmals ein paar Runden gedreht habe, etwa drei Jahre später machte ich mein erstes Rennen.“ <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1220637_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>So sammelte Selina Prantl Erfahrungen in der Kartserie und auf Rundstrecken, ehe ihr Vater, selbst ein begeisterter Rennfahrer, sie erstmals für ein Bergrennen anmeldete. Allerdings musste die damals 18-Jährige erst noch ein kleines Detail klären: den Führerschein machen.<BR \/><BR \/> Vier Tage nach bestandener Prüfung rauschte sie im renntauglichen Mini Cooper den Berg hoch und belegte auf Anhieb Platz vier. Seitdem sind knappe drei Jahre vergangen, Selina Prantl hat großen Gefallen an den nationalen Bergrenn-Serien gefunden, viele Erfolge eingefahren und sich immer weiterentwickelt. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1220640_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nZiel: Professionelle Rennfahrerin<\/h3>Dennoch ist die Zukunft ungewiss. „Der Motorsport ist teuer, in unserer Rennserie muss man pro Saison mit 50.000 bis 60.000 Euro an Budget rechnen“, rechnet sie vor. Es sei nicht einfach, Sponsoren aufzutreiben, und ihre gesamten Einkünfte möchte sie auch nicht mehr in ihr großes Hobby stecken. „Das habe ich bereits getan, mein Traum wäre dagegen, irgendwann als bezahlte Rennfahrerin in Rundstreckenserien reinzukommen“, wagt sie eine hoffnungsvolle Prognose.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1220643_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nUmgeben von Rennfahrern<\/h3>Selina Prantl ist freilich nicht als Rennfahrerin auf die Welt gekommen. Sie besuchte die üblichen Schulstufen und ließ sich in der Berufsschule Emma Hellenstainer zur Patissière ausbilden. Danach hat sie für ein Jahr im Hotel „Andreus“ im Passeiertal gearbeitet, anschließend als Köchin in Algund. Momentan macht sie eine Auszeit, wobei sie zwischen dem Passeiertal und Kalabrien hin- und herpendelt – der Liebe wegen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1220646_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><embed id="dtext86-71692365_listbox" \/><BR \/><BR \/> Ihren Freund hat sie bei einem Rennen kennengelernt – wie könnte es auch anders sein? „Auch er ist Rennfahrer, und mein Dad hat die Autowerkstatt Freitag im Passeiertal, und so dreht sich bei mir eben eigentlich schon fast permanent alles um das Rennfahren“, sagt sie verschmitzt. Folglich dürften auch ihre Freizeitaktivitäten kaum verwundern: Motorsport live oder im Fernsehen verfolgen, mit der Playstation Rennsituationen testen und auch das Training auf der Strecke darf nicht zu kurz kommen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1220649_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Wenn sie nach dem Rennen aus dem Wagen steigt und sich den Helm abnimmt, erntet sie nicht selten erstaunte Blicke von Jungs und Männern, frei nach dem Motto: „Wie kann das sein, dass so ein Mädchen derart Gas gibt?“ Selina Prantl hat sich längst daran gewöhnt, sie nimmt's als Anerkennung und meint: „Ich fühle mich richtig wohl in diesem Ambiente und am wohlsten direkt am Steuer. Der ganze Rest wird sich schon zeigen.“ <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-71692308_listbox" \/>