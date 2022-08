Seltenheit: Kleinste Eule Europas auf Schloss Tirol zu Gast

Die Zwergohreule (Otus scops) ist nach dem Sperlingskauz mit einer Körperlänge von circa 15 Zentimetern die kleinste Eule in Europa. In Südtirol gibt es nur sehr wenige Exemplare der Zwergohreule. Diese wärmeliebende Art kommt am ehestens im Unterland und auch im Vinschgau mit seinen Sonnenhängen vor.„Wir haben letzte Woche eine junge Zwergohreule aus Pfalzen bekommen. Der Vogel ist aus der Bruthöhle gefallen und wurde uns von der Finderin gebracht. Das kuriose ist einerseits der Fundort, denn im Pustertal gibt es eigentlich kein Vorkommen. Und der zweite Punkt ist, dass die Zwergohreule normalerweise Ende Mai brütet. Zwergohreulen brüten ihre Eier etwa 25 Tage aus“, schreibt das Pflegezentrum für Vogelfauna Schloss Tirol in einer Aussendung.Dieser Jungvogel muss also Anfang August geboren sein. Eigentlich viel zu spät für diese Vogelart, denn Zwergohreule sind Zugvögel.„Unseres Wissens nach ist dies der einzige Nachweis einer Zwergohreule im Pustertal. Der Jungvogel wird jetzt aufgezogen und im Pflegezentrum für Vogelfauna Schloss Tirol überwintern. Im nächsten Frühjahr soll die Zwergohreule dann wieder in freie Wildbahn entlassen werden“, so die Vogelexperten.