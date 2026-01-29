<h3>\r\nUS-amerikanischer Bestseller-Autor hielt Festrede <\/h3>\r\nEr ist US-Autor, Gastprofessor an der Bologna Business School und war als Regierungsbeamter unter Präsident Barack Obama sowie Außenministerin Hillary Clinton tätig: Alec Ross hielt bei der gestrigen Eröffnungsfeier die Festrede. Seine Bücher wurden in 24 Sprachen übersetzt und waren auf fünf Kontinenten Bestseller. In seinem Vortrag wird er sich einem der aktuellen und interdisziplinärsten Themen unserer Zeit widmen: der Frage, wie wirtschaftliche und technologische Kräfte die Arbeitswelt und unsere Gesellschaft verändern.<BR \/><h3>\r\nVerdienstmedaille für Jugendgerichtspräsident Baumgartner<\/h3>Benno Baumgartner, Präsident des Jugendgerichts Bozen und sechs Jahre lang ehrenamtliches Mitglied der Ethikkommission der Freien Universität Bozen, wird hingegen mit der Verdienstmedaille der Freien Universität Bozen ausgezeichnet. Diese wird an Persönlichkeiten vergeben, die einen bedeutenden ideellen oder materiellen Beitrag für die Universität geleistet haben oder sich in besonderem Maße für deren wissenschaftliche und kulturelle Entwicklung eingesetzt haben.<BR \/><h3>\r\nVideobotschaft von Moroder <\/h3>\r\nAnders als ursprünglich angekündigt ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/uni-bozen-ehrt-giorgio-moroder-und-benno-baumgartner" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet<\/a>) konnte Giorgio Moroder aufgrund vorübergehender gesundheitlicher Probleme nicht an der Verleihung der Auszeichnung (Senator honoris causa) teilnehmen, wie er mit großem Bedauern mitgeteilt hat. Moroder hat ein Grußvideo geschickt, das während der Feier gezeigt wurde. Vizepräsident Antonio Lampis hielt eine Laudatio zu Ehren des Komponisten und Produzenten aus Gröden.