Es ist keine Kopie, sondern tatsächlich das Original: Der Davis Cup-Pokal steht derzeit in den Räumlichkeiten des Tennisklubs Meran. <BR \/><BR \/>Im Rahmen der von der Federazione Italiana Tennis e Padel organisierten Davis Cup Trophy Tour wird die berühmte „Insalatiera“ nach und nach an insgesamt 104 Stationen in allen 20 italienischen Regionen ausgestellt. Nach Etappen in Rovereto und Trient können sie Fans deshalb seit dem gestrigen Donnerstag und bis zum Sonntag auch beim Tennisplatz in Untermais begutachten. <BR \/><BR \/>Seit drei Jahren ist die Trophäe, die scherzhaft als „hässlichste Salatschüssel der Welt“ bezeichnet wird, nun schon fest in italienischer Hand. 2023, 2024 und 2025 konnten die Tennis-Herren – vor allem auch dank Jannik Sinner – den wichtigsten Nationalmannschaftswettbewerb für sich entscheiden.