Sepp Messner Windschnur: „Schätze was du hast, nicht was du willst“

Sepp Messner Windschnur begeistert nicht nur mit Musikalität, sondern auch mit Witz. - Foto: © DLife

Über 50 Jahre lang bei verschiedenen Musikformationen singen und musizieren, davon mehr als 30 Jahre als Liedermacher unterwegs, gleichzeitig aber auch als Malermeister tätig: da hat Sepp Messner Windschnur schon so einiges Schönes und auch Schreckliches erlebt.Über diese Erlebnisse singt Sepp Messner Windschnur in seinen Liedern und bringt mit „Beppo Del Trentin“, „Auf insern Bauernhof“ oder „Zettl“ Südtiroler seit Generationen zum Lachen und Mitsingen.Heute stellt sich Sepp Messner Windschnur den Fragen im STOL-Fragebogen.Bitterschokolade.Für ein langweiliges RentnerlebenFür dem Treibstoff für mein Auto.Eine musikalische Euregio-Expedition.Gestern, weil mein Mittagsschlaf zu lang war.Gutes wirtschaftliches Denken.Beim letzten Kabarett im BR Fernsehen.Bei ungerechtfertigter Schuldzuweisung mir gegenüber.Schätze was du hast, nicht was du willst.Ich hatte nie in meinem Leben das Gefühl mächtig zu sein.Hatte auch nie das Gefühl ohnmächtig zu sein.Mit Rolling Stone -Frontman Mick Jagger.Die Waffenindustrie abzuschaffen.Auf das Atmen.Das kann ich nicht sagen, es waren zu viele...Noch lange gesund zu bleiben.Als ich im Alter von 13 Jahren auf dem Gipfel des Plattkofel stand.Alles, was in meinem Leben schief gelaufen ist.Bei meinem früheren Bauarbeiten daheim.Bei der großen Kundgebung auf Schloss Sigmundskron.