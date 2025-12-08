Der Eintritt ist frei, die gesamten freiwilligen Spenden werden wieder dem Bäuerlichen Notstandsfonds (BNF) „Menschen helfen“ übergeben – für eine Familie in Not. Ihr Können zum Besten geben werden Sibylle Siller und ihre Freunde: Die „Glieshof-Musi“, der „Advent-4Klang“, das Ensemble „vox jubilans“, Bläser der Algunder Musikkapelle, Tobias Schwarz, Juliane Telser, Michael Wieland, Florian Weiss, Julia Leiter und Carlo Benzi werden kostenlos auftreten.<BR \/><BR \/>BNF-Obmann Sepp Dariz sagt: „Ein großer Dank gilt allen, die beim Konzert ehrenamtlich mitwirken und die spenden werden. Beeindruckend ist das Engagement von Sibylle Siller, unser jüngstes Notstandsfondsmitglied. Ihr gilt mein Respekt.“