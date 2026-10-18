Es ist noch gar nicht lange her, dass sie die Kurzvideos in ihren Kanälen postete. Nie hätte sie es für möglich gehalten, dass die typischen Tiroler Gerichte in der Community derart gut ankommen. <BR \/><BR \/>Ganz gleich, ob es nun um Schüttelbrotbandnudeln mit Speck, eine herzhafte Südtiroler Gerstensuppe oder einen Klassiker der traditionellen gutbürgerlichen Küche handelt, dem sauren Rindfleisch – Nora Nössing weiß genau, wie man diese Gerichte schmackhaft zubereitet. Dabei ist die 22-jährige Boznerin weder Köchin noch im Gastgewerbe aufgewachsen. Nein, Nora hat sich als Foodinfluencerin unter dem Auftritt „South Kitchen“ in den sozialen Medien einen Namen gemacht, indem sie in kurzen und knackigen Videos zum Nachkochen animiert. Oder mit ihrer offenherzigen, jugendlichen Art zumindest die Lust dazu verbreitet. <BR \/><BR \/>Klar, mittlerweile tummeln sich in den sozialen Kanälen haufenweise Foodinfluencer, davon etwa eine Handvoll auch aus Südtirol. Jedoch bedient Nora eine ungewöhnliche Nische, mit Fug und Recht kann man diese als lokal und traditionell bezeichnen, kocht sie doch mit Vorliebe die Rezepte ihrer Großmutter Zita nach.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1373727_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Meine Oma hat auf einem Bauernhof in Afing gelebt, nach ihrem Tod im Jahre 2019 habe ich ihre alten Rezeptbücher gefunden und so hat das mit dem Nachkochen begonnen“, sagt die 22-jährige Frohnatur. Gerade beim Stöbern in diesen alten Rezeptbüchern sei ihr bewusst geworden, dass die Nachkriegsgeneration unter sehr schwierigen Bedingungen groß geworden ist. <BR \/><BR \/>„Vielfach gab es damals nur Erdäpfel, Brot, Knödel und Polenta, doch bald hat man verstanden, aus den wenigen einfachen Sachen etwas Schmackhaftes zu kochen“, weiß Nora. Nach und nach seien somit einige Klassiker der Tiroler Küche entstanden wie verschiedene Arten von Suppen, Knödel, Schlutzkrapfen, Fleischgerichte und Gebackenes wie Krapfen und Tirtlan. <BR \/><BR \/>Ihre Neugierde war geweckt. In der Folge hat sich die junge Boznerin näher mit den alten Rezepten beschäftigt und begann mit dem Nachkochen. Hin zur Idee mit den kurzen Videoerläuterungen war es dann nicht mehr weit. „Heuer im Jänner habe ich mein erstes Video auf Tiktok veröffentlicht, dabei habe ich mir eigentlich kaum was gedacht, weil ja mittlerweile so gut wie jeder irgendwelche Dinge postet“, meint sie vergnügt. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1373730_image" \/><\/div>\r\nAber ihre Schüler – Nora ist beruflich als Lehrkraft im Fach Service an der Berufsschule Gutenberg in Bozen tätig – bekamen natürlich Wind von der Sache und erkundigten sich immer nach neuen Rezepten.<BR \/>Nach Dutzenden Videos hat es Nora somit zu einer kleinen Berühmtheit im Netz gebracht: Auf Tiktok hat sie etwa 6000 Follower, auf Facebook sind es über 9.000 und auf Instagram über 17.000 – Tendenz steigend. <BR \/><BR \/>Somit bekommen die Gerichte nach Großmutter Zitas Art eine nicht für möglich gehaltene Aufmerksamkeit. Gleichzeitig wissen die vielen interessierten Jugendlichen – und natürlich nicht nur sie – wieder Tiroler Klassiker wie sauren Graukas, Kniakiachlen oder Scheiterhaufen zu schätzen. <BR \/><BR \/><b>Jugendliche entdecken Tiroler Klassiker<\/b><BR \/><BR \/>Das Kurzvideo über die Speckknödel erwies sich als erster Volltreffer, ein anderes Video verbuchte gar sagenhafte 1,6 Millionen Aufrufe. Nie hätte sie sich vorstellen können, mit alten Rezepten ein derart großes Echo zu bekommen. „Obwohl ich jedes Video mit einer Zeit zwischen einer bis eineinhalb Minuten gezielt kurz halte, ist der Aufwand für jeden Dreh doch nicht zu unterschätzen“, gibt sie zu bedenken. <BR \/><BR \/>Für ihre Community im Netz kocht sie etwa drei- bis viermal in der Woche, für die kulinarischen Höhenflüge heißt es Zutaten besorgen, kochen, den Dreh abwickeln, das Material zum fertigen Video schneiden und natürlich auch noch die Küche putzen. Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass Nora ihre Koch- und Präsentationskünste nicht ausschließlich auf die Tiroler Kost beschränkt, sondern sehr wohl auch mit allerlei anderen Gerichten aufwartet. Zwischendurch gibt es zur Auflockerung auch Tipps zu Schmankerln wie etwa Ofenkürbis, selbst gemachtem Joghurt oder Anleitungen für Frischkäse.<BR \/><BR \/>Und wie geht's weiter? „Ein paar sehr alte Rezepte von Oma Zita habe ich noch übrig, vielleicht finden sich noch einige, aber die Ideen gehen mir sicherlich nicht aus“, meint sie. Man darf gespannt sein, was die herzerfrischende Foodinfluencerin noch so alles auftischen wird.