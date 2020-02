Sieger des Fotowettbewerbs „The amazing Winter in South Tyrol“ prämiert

View this post on Instagram

Nature meets civilization ————————————— Es ist 3:31 an einem Mittwoch in der Früh. Zusammen mit einem guten Freund ging ich bereits schon den Tag zuvor auf das Biwak der Sarner Scharte. Nach 3 Stunden weniger guten Schlaf, erwachten wir um 1:30 Uhr um die leuchtenden Sterne in Ihrer Pracht einzufangen. Nach 2h entscheidet sich mein Kollege, sich wieder dem Schlaf zu widmen, da er seine Wunschbilder bereits gemacht hatte. Ich hingegen war mit noch keinem meiner Fotos zufrieden, ich entschloss mich nochmal der Nordseite des Biwaks zuzuwenden und so entstand dieses Foto das die strahlende Nach mit ihrer Milchstraße abbildet. In der linken Bildhälfte sehen wir das Biwak, das uns zumindest ein klein wenig vor der Kälte und dem Wind schützte. Die etwas entferntere Stadt Bozen, die noch mit einen kleinen Schimmer von Zivilisation entgegenleuchtet und dem Bild den nötigen Rahmen gibt. Die Kernaussage dieses Bildes ist jedoch, die Menschheit die in ihrer Evolution ihr Imperium zu expandieren versucht aber wir immer, immer, der Natur unterliegen. Wer dieses Foto immer noch vor Augen hat, wird jetzt bemerken, dass im Zenit eine Sternschnuppe zu finden ist. ————————————— Nr. 15 | 📸 Felix Merler ————————————— #kvwjugend #winter #southtyrol #kvwfotocontest