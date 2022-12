Sigi Fink: „Meine Muskeln müssen erhalten bleiben“

Ö3-Meteorolege Sigi Fink berichtet live über das Wetter. - Foto: © Hitradio Ö3

Schokolade, da kann es schon mal passieren, dass alle Riegel oder die ganze Tafel ruckzuck weg sind.Für Apps am Handy wie Snapchat und TikTok, wobei bei TikTok versucht man trotzdem alles mitzubekommen, man muss ja mitreden können.Essen, da ich Stier bin und Genießer, wird auch ordentlich gegessen! Zudem müssen die Gains (Muskeln) erhalten bleiben.Einmal ein Urlaub auf Island oder in Lappland, um die Polarlichter sehen zu können.Oje :P Letzte Woche in Klausen als ich Freunde treffen wollte. Es kommt immer irgendwas oder irgendwer dazwischen... Eine Schwäche ist, eben immer ein bisschen Verspätung zu haben. Das war schon immer so.Programmieren. Es gibt nichts Interessanteres, als Programmiersprachen zu lernen und damit zum Beispiel 3D-Grafiken zu erstellen, etwa Klimamodelle für eine bestimmte Region. Ich beneide Leute, die das aus dem Stegreif können! Wenn ich das könnte, würde mir so einiges einfallen, wie man Dinge den Leuten besser erklären kann, wurscht aus welchem Tal oder welcher Stadt man kommt.Über meine Katze zuhause am Bauernhof. Hab für die Adventzeit ein Fensterbild mit den Fensterfarben gemalt, einen Bären, und auf das Fenster geklebt. Jetzt sitzt die Katze immer unter diesem Bären am Fensterbrett und springt ihn immer wieder an, aus dem Nichts.Unentschlossen zu sein. Zum Beispiel wenn du einkaufen gehst, aber der oder die eine sich nicht entscheiden kann, was es zu essen gibt oder man doch lieber was anderes kocht als vereinbart.Das war damals, als ich beim Hitradio Ö3 begonnen habe zu arbeiten. Da hat mir ein damals junger weiser Mann (Andi Knoll) gesagt, dass man sich nicht verbiegen lassen soll, etwa durch Feedback. Bleib dir selbst treu und gehe deinen Weg, bleib wie du bist. Das steht bis heute bei mir an erster Stelle, was den Job angeht.Mächtig... ist so ein großes Wort, das ich nie verwende. Wüsste ich jetzt nicht, worauf ich das beziehen sollte. Ich bin eher für „auf gleicher Ebene“ stehen, nicht über wen zu stehen.Wortwörtlich einmal in der Schule... Da musste ich in der 1. Klasse Mittelschule (Aufschnaiter in Bozen) einen Vortrag über Bienen halten, plötzlich wurde mir schwarz vor Augen und ich bin umgekippt.Thomas Gottschalk, finde ihn immer noch Kult, trotz aller (von meiner Sicht aus unbegründeten) Kritik nach der letzten Show „Wetten, dass...“, er ist halt älter geworden, na und, das werden wir alle... Er macht immer noch einen guten Job.Am liebsten von heute auf morgen alle Autos, Flugzeuge und Industrien mit Solar-, Wind-, Wasserkraft und grünem Wasserstoff betreiben, ohne dass für irgendwen irgendwelche Kosten anfallen und vor allem die kommenden Jahrzehnte überspringen, da würde sich die Erde die noch anstehende Erwärmung der kommenden Jahrzehnte sparen. Schließlich werden wir mit den aktuellen kleinen Fortschritten immer noch weit über eine globale 2-Grad-Erwärmung hinausschießen... Das schwarze Gold muss für die wenigen, die darüber die Macht haben, wertlos werden. Anders geht es nicht.Familie und das Zuhause. Es tut immer wieder gut, runterzukommen und als Ausgleich am Bauernhof zu arbeiten.Das erste Mal das Wetter in der Zeit im Bild auf ORF2 zu moderieren.Dass es aufwärts geht, mit der Welt und mit uns und wir wieder ein Gespür für die Natur, Artenvielfalt und die Erde bekommen. Wir brauchen die Erde, aber die Erde braucht uns nicht.Da war ich 3 oder 4 Jahre alt. Wie meine Mutter mich damals nachts nach ihrer Arbeit aus dem Bett geholt hat und mir den Schneefall gezeigt hat. Alles war in eine Schneedecke gehüllt, die Flocken fielen durch das Licht der Nebengebäude, alles war so schön ruhig, man konnte das leise Geräusch der aufprallenden Flocken im Laub hören. Da blieb die Zeit stehen.Den Unfall meiner Schwester.Mal in der Schule für einen Physiktest eine Formel in die Hand oder auf die Bank geschrieben... Wer hat da noch nie geschwindelt? ;)Beim Fall der Berliner Mauer. Die Bilder der tanzenden Leute auf der fallenden Mauer und der Leute, die sich nach vielen Jahren endlich den Armen halten konnten, waren mega.