Während die weltbesten Skirennläuferinnen auf der legendären Olimpia delle Tofane um Medaillen kämpften, verwandelten Simon & Mac den Bereich oberhalb der Zuschauerränge in eine pulsierende Party-Kulisse. <BR \/><BR \/>Mit ihrem einzigartigen „ALPS▲EDM“-Sound – einer Mischung aus traditioneller steirischer Harmonika, elektronischen Drums und modernen Dance-Beats – brachten Simon & Mac die begeisterte Zuschauermenge vor und nach dem Rennen zum Tanzen und Jubeln. „Das war ein unvergesslicher Auftritt, das Feeling im Zielstadion war unbeschreiblich“, schwärmte Markus Mayr auch noch am Tag danach von der Stimmung bei Olympia. „Es war uns eine Ehre, bei so einem internationalen Event dabei zu sein“, so Simon Rabanser.<BR \/><BR \/>7.000 Skifans im „Tofane Alpine Skiing Centre“ genossen die Live-Performance der beiden Südtiroler, die mit ihrem dynamischen Sound zeigten, wie lebendig und frisch moderne Bergkultur klingen kann. <h3>\r\nNicht der erste Sport-Auftritt von Simon & Mac<\/h3>Simon & Mac haben mit ihrem Auftritt bei den Olympischen Winterspielen erneut bewiesen, dass sie bei sportlichen Großereignissen gern gesehene Musiker sind. Im Vorjahr heizten sie bei der Ski-WM 2025 in Saalbach-Hinterglem auf der Fanmeile ein, im November 2024 begeisterten sie in der Ratiopharm-Arena in Ulm die Zuschauer während der Halbzeitshow beim Spiel der Basketball Bundesliga zwischen Ulm und Hamburg, und im Oktober 2023 standen Simon & Mac beim Skiweltcup Opening in Sölden auf der Bühne.