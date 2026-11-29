Welche das sind, verrät die diplomierte Hundetrainerin Lisa Holzner.<BR \/><BR \/><b>Von Petra Schwienbacher<\/b><BR \/><BR \/>Es ist nicht wichtig, dass ein Hund möglichst viele Kommandos beherrscht, sondern dass er lernt, sich im Alltag zurechtzufinden und gelassen mit unterschiedlichen Situationen umzugehen. Orientierung, Ruhe, Sicherheit und die Fähigkeit, mit seiner Umwelt umzugehen, sind Grundlagen, die das Zusammenleben erleichtern, und sollten im Hundetraining deshalb einen besonders hohen Stellenwert haben. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1390023_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><b>Welche Signale erleichtern den Alltag wirklich?<\/b><BR \/>Lisa Holzner: Gezieltes Deckentraining kann dem Hund helfen, an unterschiedlichen Orten zur Ruhe zu kommen, wie beispielsweise im Restaurant, bei Besuchen oder im Büro. Voraussetzung ist, dass der Ruheplatz positiv aufgebaut wurde und dem Hund als Rückzugsort dient. <BR \/><BR \/>Das Signal „Schau mich an“ ist besonders wertvoll, um ein Verhalten zu unterbrechen. Es kann beispielsweise anstelle eines allgemeinen „Neins“ eingesetzt werden und lenkt die Aufmerksamkeit wieder auf den Menschen. Jeder Hund sollte leinenführig sein und nicht dauerhaft an der Leine ziehen. Mit „leinenführig“ ist dabei nicht das strenge Bei-Fuß-Gehen gemeint, sondern das Gehen an der lockeren Leine.<BR \/><BR \/> An der Führleine steht die Leinenführigkeit im Vordergrund. Eine Schleppleine bietet mehr Bewegungsfreiheit zum Schnüffeln und Erkunden. Man sollte also im Training beides einsetzen, dann können Hund und Mensch unterwegs auch mal durchatmen. Sehr wichtig ist auch der Rückruf. Dieser muss schrittweise und unter steigender Ablenkung trainiert werden und ermöglicht es, den Hund aus Situationen abzurufen und seine Bewegungsfreiheit sicherer zu gestalten. Bis der Rückruf zuverlässig funktioniert, sorgt eine Schleppleine für zusätzliche Sicherheit. <BR \/><BR \/><b>Was ist für ein entspanntes Zusammenleben noch wichtig?<\/b><BR \/>Holzner: Jeder Hund sollte alleine bleiben können, daher ist es sinnvoll, diese Fähigkeit von Anfang an zu üben und zu priorisieren, damit notwendige Abwesenheiten nicht zu erheblichem Stress führen. Zudem sollte der Hund das Kommando „Aus“ kennen und lernen, Gegenstände freiwillig abzugeben oder von etwas abzulassen. Das kann gefährliche Situationen entschärfen und verhindert, dass Gegenstände zum Anlass für Konflikte werden. <BR \/><BR \/>Kinder, andere Hunde, Katzen oder Wildtiere gehören zum Alltag. Der Hund sollte also lernen, solche Reize wahrzunehmen, ohne jedes Mal aufgeregt hinzustürmen, zu bellen oder hinterherzulaufen. Diese Fähigkeit entsteht durch eine passende Sozialisierung, positive Erfahrungen und schrittweises Training. Ziel ist nicht, dass der Hund alles spannend findet, sondern dass er mit solchen Situationen angemessen umgehen kann.<BR \/><BR \/>Ein unterschätzter Punkt ist das sogenannte „Medical Training“. Sich freiwillig anfassen, untersuchen oder pflegen zu lassen, erleichtert Tierarztbesuche, Krallenschneiden und die tägliche Pflege. Durch einen kleinschrittigen, positiv aufgebauten Trainingsprozess kann der Hund lernen, diese Situationen besser zu bewältigen und zu kooperieren.<BR \/><BR \/><b>Wann und wie lange sollte man am besten üben?<\/b><BR \/>Holzner: All diese Fähigkeiten entstehen nicht von heute auf morgen. Sie müssen passend zum jeweiligen Hund aufgebaut, regelmäßig geübt und an unterschiedliche Situationen angepasst werden. Dabei sind kurze, positive Trainingseinheiten oft zielführender.