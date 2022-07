Slowenien: Feuerwehr-„Olympiade“ mit Südtiroler Beteiligung eröffnet

Nach den offiziellen Trainings wurden am Mittwochabend die internationalen Feuerwehrwettkämpfe, die Feuerwehr-„Olympiaden“, in Celje in Slowenien eröffnet. 6 Gruppen aus Südtirol, 5 mit aktiven Wehrleuten und eine Jugendgruppe, stehen am Start und wollen natürlich nur eines: Gold.