<b>Von Edith Runer<\/b><BR \/><BR \/>Eine große und drei kleine Kristallkugeln im Weltcup, 30 Podiumsplätze, davon acht Siege, und ein Weltmeistertitel – das ist ein Schnelldurchlauf durch Aaron Marchs Profikarriere. Nebenbei hat der gebürtige Schabser, der in Völs lebt, noch Wirtschaft studiert, eine Familie und ein Unternehmen gegründet. Da fragt sich der eine oder die andere vielleicht: Hat sein Tag mehr als 24 Stunden? <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1382064_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-77045471_listbox" \/><h3>\r\nEigenes Fitnessstudio<\/h3>Keineswegs. Aaron March ist nur ein pragmatischer Typ, der weiß, was er will und was er sich zutrauen kann – und der, wie er sagt, mit den Jahren routinierter und gelassener geworden ist. Das Studium in Innsbruck war quasi sein Plan B in der Lebensplanung. „Es war eine schöne Zeit, in der ich mir als Fahrradkurier etwas dazuverdient und oft 100 Kilometer am Tag zurückgelegt habe“, erinnert er sich. Das Ausdauertraining war für den Snowboarder damit abgehakt. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1382067_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Sein Fitnessstudio richtete Aaron im Nachbarort Seis zunächst nur mit dem Gedanken ans eigene Training ein. Da aber ohnehin alle notwendigen Geräte vorhanden waren, der Platz ausreichte und die Nachfrage bestand, öffnete er die Räume für Sportinteressierte und baut das Angebot nach sieben erfolgreichen Jahren nun sogar aus. „Zwar habe ich einen Mitarbeiter. Aber wann immer es möglich ist, bin ich selber vor Ort, betreue Kunden, schreibe Trainingspläne, erledige Bürokratie …“, erzählt Aaron. <h3>\r\nIn der Vaterrolle<\/h3>Wenn er nicht mit der Mannschaft unterwegs ist, genießt er aber auch seine Vaterrolle. Tochter Alina hat mit ihren zehn Jahren schon viele Termine, fährt Ski – und natürlich Snowboard –, turnt und tanzt. Ein Bring- und Abholservice ist da immer gefragt. Die eineinhalbjährige Anna braucht dagegen noch viel Betreuung, die Mama Andrea hin und wieder gern ihrem Mann überlässt. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1382070_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-77045475_listbox" \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1382073_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>In den wärmeren Jahreszeiten, wenn Aaron March meistens zu Hause ist, nutzt die Familie Wochenenden oder Ferien oft zum Wandern in den Dolomiten oder zum Radfahren vor der Haustür. Mit Anna im Anhänger und Alina auf dem Kinderfahrrad erkunden die vier das Hochplateau unterm Schlern. Ist Alina in der Sommerbetreuung, peilt der Rest der Familie auch mal eine Almhütte an, um dann noch zu Fuß einen Gipfel zu erklimmen. „Bike and Hike“ nennt sich diese Kombination aus Radfahren und Wandern, wofür sich beispielsweise der Tschafon in Tiers gut eignet. <h3>\r\nAuf dem Tennisplatz<\/h3>Braucht er zwischen Job und Familie eine Minute zum Durchatmen, setzt sich Aaron manchmal in eine Bar, trinkt in Ruhe einen Kaffee und liest die Zeitung. Er pflegt aber auch Freundschaften, spielt sehr gern Tennis – im Sommer ein- bis zweimal wöchentlich – und nimmt mit einer Mannschaft sogar an Turnieren teil. Jeden Dienstag wird gemeinsam trainiert. „Das anschließende Pizzaessen ist allerdings wichtiger“, scherzt der Sportler. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1382076_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Bis vor einigen Jahren unternahm Aaron March im Sommer in seiner Freizeit oft Touren mit seiner Harley-Davidson. Auch Trial mit seinem Cross-Motorrad machte ihm Spaß. Beide Maschinen hat er mittlerweile verkauft. „Es war cool, aber allen Hobbys nachzugehen, spielt sich einfach nicht mehr.“ <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1382079_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Was er sich aber hin und wieder gönnt, ist der Besuch eines Popkonzerts. Bei Auftritten von Pur oder Coldplay stand er unter anderem schon in den Arenen. Auch so originellen Bands wie den Fäaschtbänklern kann er etwas abgewinnen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1382082_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Demnächst heißt es jedoch wieder: volle Konzentration auf die nächste Saison. Im März 2027 stehen die Weltmeisterschaften in Vorarlberg an, und da will Aaron March nicht einfach nur dabei sein.