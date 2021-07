So bauen Sie ein Insektenhotel

Insektenhotels können verschiedensten Insekten beim Überleben helfen und ihnen als Nisthilfe dienen. Doch ganz so einfach ist das nicht – Insekten haben nämlich klare Ansprüche. Was es beim Bau des richtigen Beherbergungsangebots zu beachten gilt, damit es nicht unbewohnt bleibt, erklären wir in diesem Artikel. + Von Katharina Alverá