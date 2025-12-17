<h3>\r\nUnd so geht es heute weiter<\/h3>Heute winkt ein Skitag mit unserem Skistar Alex Vinatzer, der sich heuer in Topform befindet. Sechs Personen mit Begleitung können einen unvergesslichen Tag verbringen. Der Zuschlag erfolgt wie immer um 18.25 Uhr. <h3>\r\nHier können Sie mitsteigern<\/h3><b>Alle Versteigerungen können im Internet<\/b> über <a href="http:\/\/www.suedtirolhilft.org\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.suedtirolhilft.org<\/a> aufgerufen werden. Neben der genauen Beschreibung können Interessierte auch das aktuelle Gebot und das Auktionsende aller noch offenen Versteigerungen einsehen, sowie Gebote abgeben. <BR \/><BR \/><b>Mitgesteigert werden kann auch telefonisch unter 0471\/44 30 33.<\/b>